Alle Handball-Bundesligisten erhalten Lizenz

Die Identität des Mannes, der vor zehn Tagen tot bei Zell in der Donau gefunden worden ist, ist geklärt. Die Obduktion durch die Rechtsmedizin brachte Sicherheit.

Es handelt sich um den 53-Jährigen aus der Region Uttenweiler, der seit Februar vermisst worden ist. Durch die Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin in Ulm wurde die Identität des Toten festgestellt. Die DNA des Vermissten stimmt mit den an dem Leichnam gesicherten Spuren überein, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.