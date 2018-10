„Schüler-Stasi“, „Petze-Portal“, „Denunziantentum“, „ekelhafte Gesinnungsschnüffelei“ – es hagelt viel Kritik an den Onlineportalen der AfD, auf denen Schüler Lehrer melden sollen, die angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und politische Beeinflussung betreiben würden. In Hamburg und Berlin gibt es solche Foren im Netz bereits.

In der Hansestadt etwa ging am 18. September die Seite „Neutrale Schulen Hamburg“ online, auf der man der örtlichen AfD missliebige Lehrer melden kann, die sich vermeintlich nicht an die Pflicht ...