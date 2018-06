Alexander Zverev ist in das Achtelfinale des ATP-Tennisturniers in Washington eingezogen. Der Hamburger setzte sich gegen den Amerikaner Taylor Harry Fritz sicher mit 6:4, 6:2 durch. Zverevs Gegner in der nächsten Runde der Hartplatz-Veranstaltung ist Malek Jaziri aus Tunesien.

