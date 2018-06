Alexander Zverev in Shanghai im Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Shanghai im Achtelfinale. Der 19 Jahre alte Hamburger setzte sich gegen den an Nummer acht gesetzten Kroaten Marin Cilic in drei Sätzen 3:6, 6:3, 6:2 durch.

Nach knapp zwei Stunden entschied Zverev die Zweitrundenpartie gegen den US-Open-Sieger von 2014 für sich. Der Turniersieger von St. Petersburg trifft jetzt auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Die Nummer neun der Setzliste hatte in der ersten Runde den Bayreuther Florian Mayer bezwungen.

Spielplan