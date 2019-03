Alexander Zverev in Miami ausgeschieden

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein 29-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Nördlingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem ein Autokauf schief ging, rastete er so aus, dass die Polizei anrücken musste.

Der aus Rumänien stammende Mann wollte bei einem Privatmann ein Auto kaufen. Das berichtet die Polizei. Dafür fuhr er von Rumänien ins Ries. Weil ihm aber ein anderer Käufer zuvorgekommen war, rastete der 29-Jährige aus.

Da sich der Mann nicht mehr beruhigte, völlig in Rage pöbelte und nicht zum Gehen zu bewegen war, schaltete der Verkäufer die ...