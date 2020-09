Alexander Zverev am Dienstagabend gegen Kroaten Coric

Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev spielt am Dienstag am deutschen Abend um den Einzug ins Halbfinale der US Open.

Die Partie des Weltranglisten-Siebten gegen den Kroaten Borna Coric ist als zweites Match nach 18.00 Uhr deutscher Zeit im Arthur-Ashe-Stadium angesetzt. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Spielplan hervor.

Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres und vor der mehrmonatigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie hatte der 23 Jahre alte Hamburger sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. In New York ist er der erste deutsche Viertelfinalist in der Herren-Konkurrenz seit Tommy Haas 2007.

