Alcacer angeblich vor Wechsel zum FC Villarreal

Kurz vor dem Ende der Transferfrist könnte Paco Alcácer Borussia Dortmund doch noch verlassen. Nach Informationen des „Kicker“ steht der Spanier kurz vor dem Absprung zum FC Villarreal.

Darüber berichtet auch das spanische Sportblatt „Marca“. Zuletzt war über einen Wechsel zum FC Valencia spekuliert worden. Dieser hatte sich aber zerschlagen. Nach Villarreal würde Alcácer dennoch in seiner Heimat zurückkehren. Der Spanier stammt aus der Gegend um Valencia, in der auch Villarreal liegt.

Laut „Kicker“ soll die Ablösesumme im Bereich um 20 Millionen Euro liegen. Der Marktwert des Stürmer liegt deutlich darüber. Jedoch war der 26-Jährige beim BVB zuletzt unglücklich mit seiner Rolle. Gerade nach der Systemumstellung von Trainer Lucien Favre zum Ende des vergangenen Jahres kam Alcácer immer weniger zum Zuge und bekam in der Winterpause in Erling Haaland starke Konkurrenz. Der 19 Jahre alter Norweger traf bei zwei Joker-Einsätzen für Dortmunder in der Bundesliga bereits fünfmal. Ebenso oft traf Alcácer in dieser Saison bislang bei elf Einsätzen.

BVB-Kader