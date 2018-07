Alba muss gegen Vrsac auf Schultze verzichten

Berlin (dpa) - Alba Berlin muss in der zweiten Qualifikationsrunde der Basketball-Euroleague auf Sven Schultze verzichten. Der Nationalspieler erlitt beim 95:82- Erfolg über Chorale Roanne eine Kapsel-Verletzung im Knie und zerrte sich das Innenband.

Wie Alba-Manager Mithat Demirel mitteilte, wird Schultze voraussichtlich zwei Wochen ausfallen. Am 28. September spielen die Albatrosse in der zweiten Euroleague-Qualifikationsrunde zunächst in eigener Halle gegen das serbische Team von Hemofarm Vrsac.