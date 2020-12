Alba Berlin ohne Chance bei Real Madrid

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einer neuen Quarantänepflicht will Baden-Württemberg Shopper und Wintersportler bei ihren Kurztrips über die Grenzen nach Frankreich und in die Schweiz nun doch ausbremsen. Angesichts der weiter rasant steigenden Infektionszahlen im Südwesten und in den Grenzregionen werde die Verordnung für die Einreise von diesem Mittwoch (23. Dezember) an angepasst, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Ausnahmen nur noch bei triftigen Gründen Ohne die verpflichtende Zehn-Tages-Quarantäne darf nun nur noch einreisen, wer nicht ...