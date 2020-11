Alba Berlin gewinnt erstes Pokalspiel in Bonn

So etwas gab es wohl noch nie: Eine Tagung mit mehr als 600 Teilnehmern, die sich aus aller Welt digital treffen. Nötig ist das wegen Corona. Und die Zentrale steht in der Lindauer Inselhalle. Mit dabei sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Merkel spricht ein Grußwort zur Eröffnung der ersten Versammlung über Frauen, Glauben und Diplomatie, die am Dienstag in Lindau begonnen hat. Aus Termingründen hat die Kanzlerin das in ihrem Büro in Berlin aufgezeichnet.