Alaba droht verletzungsbedingter Ausfall

Von

Der Asylantrag eines Iraners wird abgelehnt. Das will der 35-Jährige nicht hinnehmen - und greift im Landratsamt Göpping zu rabiaten Methoden.

Der Mann hat am Dienstagmittag das Landratsamt in Göppingen betreten. Dort sprach er zwei Mitarbeiterinnen an und bat um Hilfe. Dabei zeigte er einen Ablehnungsbescheid für sein Asylverfahren vor. Die Mitarbeiterinnen sicherten ihm Hilfe zu. Dennoch wurde der Mann aggressiv.

Schwere Verletzungen Dabei zog der Iraner eine Flasche aus seinem Rucksack, übergoss sich mit einer ...