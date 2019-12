Ajax will ten Hag nicht im Sommer freigeben

Ein Cent. Für diesen Betrag verkaufte ein Landwirt auf der Schwäbischen Alb in der vergangenen Woche ein Kalb. Im Schnitt werden für die Tiere derzeit in Deutschland weniger als neun Euro gezahlt. „Das ist ethisch absolut problematisch“, sagt Klaus Burger (CDU), dem der Bauer den Fall schilderte. Deutschlandweit sind die Preise für Kälber auf Talfahrt: Weniger als neun Euro zahlen Käufer aktuell. Diese Entwicklung hat eine Debatte in Gang gesetzt – bei der es um Tierwohl geht, um die Gesetze des Marktes und um billige Schnitzel.