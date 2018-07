„Aha-Effekt“: Volleyballer träumen von EM-Medaille

Prag (dpa) - Träumen ist erlaubt: Mit ihrer langersehnten ersten Medaille wollen die deutschen Volleyballer bei der EM den beschwerlichen Weg zu Olympia 2012 ebnen.

„Wir brauchen einen Aha-Effekt. Es geht jetzt schon um eine kleine Weichenstellung für London. Und natürlich sollte man immer eine Medaille anstreben“, betonte Präsident Werner von Moltke vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) vor der am Samstag beginnenden Europameisterschaft in Tschechien und Österreich.

Noch nie konnten die deutschen Schmetterkünstler von einer EM Edelmetall mit nach Hause nehmen, doch Bundestrainer Raúl Lozano gab sich schon zu Beginn des Sommers zuversichtlich: „Irgendwann muss ja das erste Mal sein. Wir gucken, wie wir spielen, aber irgendwann muss man die Geschichte durchbrechen. Die Mannschaft muss dazu bereit sein - die Betreuer, der Verband, alle zusammen. Dann kann es klappen.“

Doch gleich in der Vorrunde in Prag steht das deutsche Team vor hohen Hürden. Neben Auftaktgegner und Titelverteidiger Polen am Samstag warten noch die starken Bulgaren und Außenseiter Slowakei. „Das ist natürlich eine Hammergruppe“, sagt Zuspieler Patrick Steuerwald. Doch Lozano will sich von dem schweren Auftakt nicht schrecken lassen. „Wir wollen besser sein als vor zwei Jahren - ich will ins Halbfinale“, betont der Bundestrainer.

Dabei soll auch Rückkehrer Georg Grozer helfen. Der Diagonalangreifer musste den Sommer über wegen Durchblutungsstörungen im Unterarm pausieren und fiel auch für die Weltliga aus. Doch mit der Vorbereitung auf die EM meldete sich Grozer wie auch Kapitän Björn Andrae zurück und soll dem deutschen Angriffsspiel nun den nötigen Schwung verleihen. „Bei der EM möchte ich unbedingt eine Medaille holen“, sagt der Polen-Legionär.

Dafür müssen die deutschen Volleyballer aber mehr zeigen als in der diesjährigen Weltliga. Dort sprang nur Platz elf heraus. Vor allem die mangelnde Konstanz machte den Verantwortlichen Sorgen. „Ich erwarte eine bessere Mannschaftsleistung. Ich hoffe, dass sie mehr Wollen demonstrieren“, fordert DVV-Präsident von Moltke. Für das große Ziel EM-Medaille macht der Verbandschef den Akteuren Mut: „Sie wissen genau, dass sie besser spielen können als in der Weltliga.“