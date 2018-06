Die Adler Mannheim haben den 29 Jahre alten Kanadier Jamie Tardif verpflichtet und mit einem Jahresvertrag ausgestattet.

Der Eishockeyspieler war zuletzt für die Rochester Americans aktiv. Vor dem Wechsel in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) spielte Tardif 514 mal in der American Hockey League (AHL). Dabei erzielte er 151 Tore und bereitete 130 vor. Für die Boston Bruins nahm der Offensivspieler zudem an zwei Partien in der Profiliga NHL teil.