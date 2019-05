Adieu Robbéry

Macht's noch einmal, bitte. Einmal noch über den Flügel huschen, ob rechts oder links. Jungs, der Rasen ist eure Tastatur, tack, tack, tack, euer Sprint gerät zum Gassenhauer. An den Gegnern vorbei und als Melodie in die Herzen der Fans. Arjen! Franck! Lauft! Ein Run, ein Raunen, ein Schuss, ein Tor – hach, die beiden.

Es wird wehtun, diesen Samstag. Wenn sie gehen, die Sprinter. Franck Ribéry nach zwölf Jahren im Außendienst auf dem linken Flügel, Arjen Robben über zehn Jahre als Fachkraft auf der rechten Seite. Die Sieben und die Zehn: nah und doch so fern. Der Franzose und der Holländer, der Filou und der Streber, beide verrückt, im positivem Sinne – ihre Verträge enden, die Erinnerungen bleiben.

Gegen Eintracht Frankfurt werden Ribéry (36) und Robben (35) zum letzten Mal bei einem Heimspiel der Bayern mitwirken, mitwirbeln – wenn Trainer Niko Kovac sie lässt. „75 000 Fans, die Allianz Arena ist voll. Ein letztes Mal nach zehn Jahren, bei Franck nach zwölf Jahren“, träumt Robben. „Wir beide von Anfang an: Angreifen und Meister werden. Es gibt nichts Schöneres. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche.“ Nach dem Spiel könnten sie mit der Meisterschale tanzen. Ribéry, der 2007 von Olympique Marseille nach München geholt wurde, zum neunten Mal, ein einmaliger Rekord. Mon Dieu! Robben, der zwei Jahre später von Real Madrid kam, zum achten Mal. Gefeliciteerd! Glückwunsch! Und selbst, wenn nicht: Ribéry und Robben werden auf einem Teppich der Emotionen aus der Arena getragen werden. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber schreibe.

Daher an dieser Stelle meine Wunschliste: Franck, wir wollen einmal noch deinen typischen Sprint sehen, der den Gegenspieler verbittert am Boden zurücklässt, den Kopf im Trommelfeuer der Schritte mitwippend, dann einen Haken, eine Flanke oder einen Hackenschussversuch. Und Arjen, zeig' noch einmal deinen Signature-Move, auf den du dir das Copyright hättest sichern lassen sollen. Ist es ein Trick? Nein, nicht wirklich. Du ziehst mit dem Ball am Fuß von der rechten Außenbahn in die Mitte, den Ball an den Fuß getackert, weiter und weiter, entschlossener, unaufhaltsam, dann versenkst du die Kugel mit links im langen Eck – klingt einfach, ist aber kaum zu verteidigen. Unstoppable. Ich zitiere dich, Arjen. Du hast „das Spiel schon dreimal in meinem Kopf durchgespielt“. Sicher samt Tor zum Abschied. Auf Vorlage von Franck. Lasst es krachen! Wie damals, bei eurem ersten Mal.

Der 29. August 2009 markiert die Geburtsstunde der beiden, sie kommen als Überfall-Fußballer auf die Bayern-Welt. Wer damals beim 3:0 der Münchner gegen sich ergebende Wolfsburger Augenzeuge im Stadion war, darf im Rückblick mit Stolz sagen: I was there! Robben feiert sein Debüt im Bayern-Trikot und kombiniert mit Ribéry, seit zwei Jahren im Verein und bereits zu diesem Zeitpunkt schon so legendär wie sein Rückennummern-Vorgänger Mehmet Scholl, als hätten die beiden ihre Jugend gemeinsam auf dem Bolzplatz verbracht. Robbéry ward geboren, das Überfallkommando, das den Gegnern erst die Hoffnung, dann die Punkte raubt. Hände hoch!

Kopfmensch Robben, Bauchmensch Ribéry. Wehmut kriecht herauf. Trennungsschmerz mischt sich mit Dankbarkeit. Nach all ihren Höhen und Tiefen, Verfehlungen und Skandalen, Verletzungen und Triumphen. Das Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea dramatisch verloren (Robbens Elfer-Fehlschuss!), das Endspiel ein Jahr später in Wembley gegen den BVB dank Robbens Siegtreffer auf Ribérys Hackenvorlage gewonnen. Hoch den Pott! Geflogen, gefallen und aufgestanden. Genau die liebt man eben ein bisschen mehr als die allzu glatten Helden. Robbéry sind mehr Schweinsteiger als Lahm, mehr Boris Becker als Michael Stich. Gemeinsam mit einem Star zu leiden kann schöner sein als ihn zu feiern.

Ribéry war in der Zusammenarbeit mit den Medien ein Kumpeltyp, meist zugänglich, dabei offen und warmherzig. Robben stets professionell und freundlich, aber auch bestimmt und direkt. Sie werden fehlen.

Für das Zwei-Mann-Dreamteam fällt der letzte Vorhang in der Münchner Manege, Zirkus Robbéry schließt. Die Erinnerungen leben weiter. Die Fans werden von ihnen träumen. Von der Wembley-Nacht.