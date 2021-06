Adieu Auswärtstorregel, du wirst uns fehlen - oder auch nicht

In stillem Gedenken nehme ich Abschied von der Abschaffung der Auswärtstore-Regelung. Nach 56 Jahren hat die Uefa die Europapokal-Regel „Auswärtstore zählen bei K.o.-Spielen doppelt“ abgeschafft.

Natürlich nur bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel. Was hin und wieder dazu führte, dass meine geliebte Omi einst von ihrem Festnetz-Telefon mit Wählscheibe bei mir anrief, um auf dem Anrufbeantworter (drei Museumsbegriffe in einem Satz!) die Nachricht zu hinterlassen: „Bayern führt 2:0 in Mailand, also 4:0 – da kann nichts mehr anbrennen, oder?“

Klar, früher waren Reisestrapazen und Platzverhältnisse ein oft größerer Nachteil für Auswärtsteams als heutzutage. Damit diese im Hinspiel nicht nur mauern, galt die Regel ab 1965. Nachteil: Manche Heimteams mauerten ihrerseits in der ersten Partie, um ja kein Tor zu kassieren.

Der Effekt der Abschaffung: Mehr Verlängerungen, mehr Elfermeterschießen. Heißt: Mehr Drama, aber auch: mehr Pausen, mehr Platz für Werbung, bessere Vermarktung. Der normale Kreislauf also.

Am Dienstag, beim DFB-Auftritt in London gegen Gastgeber England, braucht es auch Auswärtstore. Und fällt wieder ein „Wembley-Tor“ schreitet die Technik ein.