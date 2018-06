Ackermann bei erster Dauphiné-Etappe auf Rang drei

Von Aalener Nachrichten

Ein Senior ist am Sonntag nach einem Unfall bei Niederstotzingen geflüchtet und hat einen verletzten Motorradfahrer zurück gelassen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Fahrt von Bissingen in Richtung Stetten. Von Burgberg her kam ein Mercedes. Der hielt an der Einmündung kurz an, fuhr dann aber weiter, obwohl das Motorrad kam. Der Motorradfahrer musste stark bremsen und stürzte auf der Straße.