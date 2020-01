Achtelfinals von Kerber und Zverev am deutschen Morgen

Angelique Kerber und Alexander Zverev bestreiten ihre Achtelfinalspiele bei den Australian Open der Tennisprofis zur deutschen Morgenzeit.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber tritt am Montag gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nicht vor 07.00 Uhr MEZ an (17.00 Uhr Ortszeit/Eurosport). Der Weltranglisten-Siebte Zverev spielt in Melbourne nicht vor 08.30 Uhr MEZ (18.30 Uhr Ortszeit) gegen den Russen Andrej Rubljow. Das geht aus den Spielansetzungen hervor, die die Veranstalter am Sonntag bekanntgaben.