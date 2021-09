Achtelfinal-Aus für Angelique Kerber bei den US Open

Angelique Kerber hat bei den US Open der Tennisprofis in New York den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Die Turniersiegerin von 2016 musste sich am Sonntag der 18 Jahre alten Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben und schied im Achtelfinale aus. Die Nummer 73 der Weltrangliste hatte zuvor bereits die Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan bezwungen. Einen Tag vor ihrem 19. Geburtstag nutzte Fernandez nach 2:14 Stunden ihren ersten Matchball gegen die 33 Jahre alte Kielerin. Damit sind bei dem Grand-Slam-Turnier nach dem Aus von Andrea Petkovic die beiden einzigen deutschen Starterinnen gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-106676/2

