AC Mailand verpflichtet Essien vom FC Chelsea

Mailand (dpa) - Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand verstärkt sich mit dem ghanaischen Nationalspieler Michael Essien vom FC Chelsea.

Der Mittelfeldspieler soll am Freitagabend in Mailand landen, wie der Verein auf seiner Webseite mitteilte. Italienischen Medienberichten zufolge wechselt der 31-Jährige ablösefrei in die Serie A und soll nach dem Medizincheck am Samstag einen Vertrag bis 2015 unterschreiben.

Essien spielte seit Sommer vergangenen Jahres wieder für den FC Chelsea in der Premier League, war in dieser Saison jedoch nur in fünf Ligaspielen zum Einsatz gekommen. Den AC Mailand verlassen wird hingegen voraussichtlich Antonio Nocerino. Der italienische Nationalspieler soll Medienberichten zufolge zum englischen Erstligisten West Ham United wechseln.