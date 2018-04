Abwehrspieler Ilsanker von RB Leipzig trainiert wieder

Von Leo Suchan

Markus Härle hat die Diagnose erhalten: Er leidet an Demenz. Doch anders als viele seiner Leidensgenossen steht Markus Härle aus Lampertsweiler nicht in der sogenannten letzten Lebensphase, sondern er ist mitten im Leben. Denn Härle ist erst 39 Jahre alt. Auch wenn er mit Einschränkungen zu kämpfen hat, will er gegen die Krankheit angehen, will sich nicht verstecken. Er will aktiv bleiben, seiner Leidenschaft dem Fotografieren nachgehen. Unterstützt wird er von der Riedlinger Demenzpflege.