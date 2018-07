Abwehrspieler Bülow wechselt zu 1860 München

München (dpa) - Nach Mittelfeldakteur Daniel Halfar hat Fußball- Zweitligist TSV 1860 München auch Abwehrspieler Kai Bülow verpflichtet. Der 23-Jährige kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock und erhält einen Zweijahresvertrag, teilten die „Löwen“ mit.

„Kai passt perfekt in unser Anforderungsprofil: Er ist schnell, aggressiv in den Zweikämpfen und besitzt ein ausgezeichnetes Kopfballspiel, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive“, lobte Trainer Ewald Lienen seinen Neuzugang. Bülow absolvierte 101 Zweitliga-Spiele sowie 29 Bundesliga-Partien für Rostock.