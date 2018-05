Abstiegskampf und Rennen um Europa: Die Szenarien

Wie rettet sich der HSV doch noch? In welchen Fällen erreicht Dortmund die Champions League? Am 34. Spieltag stehen in der Fußball-Bundesliga noch spannende Entscheidungen an. Im Kampf um den Klassenverbleib und im Rennen um Europa geht's eng zu.

ABSTIEGSKAMPF:

SC FREIBURG:

Der SC Freiburg ist gerettet, wenn...

...er zu Hause gegen den FC Augsburg mindestens einen Punkt holt,

...oder der VfL Wolfsburg nicht gegen den 1. FC Köln gewinnt.

VfL WOLFSBURG:

Der VfL Wolfsburg ist gerettet, wenn...

...er gegen Köln gewinnt und Freiburg gegen Augsburg verliert.

Der VfL Wolfsburg geht in die Relegation, wenn...

...er gegen Köln gewinnt und Freiburg gegen Augsburg nicht verliert,

...oder er remis spielt und der Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnt und dabei zehn Tore auf den VfL gut macht,

...oder er verliert und Hamburg nicht gegen Gladbach gewinnt.

Der VfL Wolfsburg steigt direkt ab, wenn...

...er remis spielt, der HSV gewinnt und dabei zehn Tore auf Wolfsburg gut macht,

...oder der VfL verliert und der HSV gewinnt.

HAMBURGER SV:

Der Hamburger SV erreicht den Relegationsplatz, wenn...

...er gegen Gladbach gewinnt und Wolfsburg gegen Köln verliert,

... oder er gegen Gladbach gewinnt, Wolfsburg gegen Köln remis spielt und der HSV zehn Tore auf den VfL gut macht.

CHAMPIONS LEAGUE UND EUROPA LEAGUE:

Die vier Erstplatzierten erreichen die Champions League, Platz fünf und sechs führen in die Europa League. Der Siebte nimmt an der Qualifikation zur Europa League teil, falls der FC Bayern München Eintracht Frankfurt im Pokalfinale schlägt.

BORUSSIA DORTMUND:

Borussia Dortmund erreicht die Champions League, wenn...

...der BVB bei 1899 Hoffenheim mindestens einen Punkt holt,

...oder der BVB verliert und dabei seine um drei Tore bessere Tordifferenz im Vergleich mit Hoffenheim und seine um sechs Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich mit Leverkusen bei einem Sieg der Werkself gegen Hannover 96 nicht einbüßt.

Mindestens den Europa-League-Platz hat der BVB in jedem Fall sicher.

1899 HOFFENHEIM:

1899 Hoffenheim erreicht die Champions League, wenn...

...die Kraichgauer gegen Borussia Dortmund gewinnen und dadurch entweder eine bessere Tordifferenz als der BVB erzielen (derzeit hat Dortmund drei Gegentreffer weniger, beide Teams haben 63 Treffer erzielt) oder Bayer Leverkusen nicht gegen Hannover gewinnt und dabei drei Tore auf 1899 aufholt (bei gleicher Tordifferenz wäre derzeit Hoffenheim im Vorteil, da Leverkusen nur 55 Tore erzielt hat),

...oder 1899 remis spielt, Leverkusen nicht gegen Hannover gewinnt und Leipzig nicht mit 16 Toren Differenz bei Hertha BSC gewinnt,

...oder Hoffenheim verliert und weder Leverkusen punktet, noch RB Leipzig bei Hertha BSC gewinnt, noch Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 gewinnt und dabei 15 Tore auf Hoffenheim aufholt.

Aus den sicheren Europa-League-Rängen (bis Platz sechs) fällt Hoffenheim nur bei einer Niederlage, einem gleichzeitigen Punktgewinn von Bayer Leverkusen, einem Sieg von RB Leipzig und einem hohen Sieg von Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 heraus. Die Hessen müssten 15 Treffer auf Hoffenheim gut machen. Mindestens Platz sieben, der bei einem Pokalsieg des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt zur Europa-League-Qualifikation berechtigt, hat die TSG sicher.

BAYER LEVERKUSEN:

Bayer Leverkusen erreicht die Champions League, wenn...

...die Werkself gegen Hannover gewinnt und Hoffenheim nicht gegen Dortmund siegt,

...oder Bayer 04 mit fünf Toren Differenz gewinnt,

...oder Leverkusen remis spielt, Hoffenheim gegen den BVB verliert und Leipzig nicht mit mindestens 13 Toren Differenz bei Hertha BSC gewinnt.

...oder Bayer gegen Hannover verliert, Hoffenheim eine mindestens um vier Tore höhere Niederlage gegen den BVB erleidet, Leipzig nicht gewinnt sowie Frankfurt nicht auf Schalke gewinnt und dabei zwölf Tore auf Leverkusen aufholt.

Aus den sicheren Europa-League-Rängen fällt Bayer nur heraus, wenn die Werkself verliert, Leipzig gewinnt und Frankfurt den FC Schalke 04 schlägt und dabei zwölf Tore auf Leverkusen aufholt. Selbst in diesem Fall bleibt die Werkself im internationalen Geschäft, wenn Hoffenheim gegen Dortmund verliert und dabei seine um drei Tore bessere Tordifferenz auf Bayer 04 einbüßt. Mindestens Platz sieben hat Leverkusen sicher.

RB LEIPZIG:

RB Leipzig erreicht die Champions League, wenn...

...die Sachsen in Berlin gewinnen und Hoffenheim und Leverkusen verlieren,

...oder RB in Berlin gewinnt und bei einem Hoffenheimer oder Leverkusener Unentschieden 16 Tore auf 1899 beziehungsweise 13 Treffer auf Bayer 04 aufholt.

Aus den sicheren Europa-League-Rängen fällt Leipzig heraus, wenn...

...Leipzig remis spielt und entweder Frankfurt oder Stuttgart gewinnt, wobei die Schwaben wohl vier Tore auf Leipzig gut machen müssten (RB hat eine um drei Tore bessere Differenz als der VfB, aber deutlich mehr Treffer erzielt),

...oder die Sachsen verlieren und Eintracht Frankfurt auf Schalke mindestens remis spielt, oder der VfB Stuttgart beim FC Bayern München gewinnt, oder Borussia Mönchengladbach beim Hamburger SV gewinnt und dabei seine um vier Tore schlechtere Tordifferenz im Vergleich mit RB aufholt. Als zusätzliches Plus hat RB derzeit fünf Treffer mehr erzielt als Gladbach, was den Sachsen bei gleicher Differenz zugute käme.

Leipzig wird Siebter, wenn...

...die Sachsen verlieren und nur eines der folgenden Szenarien eintritt:

- Eintracht Frankfurt holt auf Schalke mindestens einen Punkt

- der VfB Stuttgart gewinnt beim FC Bayern München

- Borussia Mönchengladbach siegt beim Hamburger SV und holt dabei seine um vier Tore schlechtere Tordifferenz im Vergleich mit RB auf. Als zusätzliches Plus hat RB derzeit fünf Treffer mehr erzielt als Gladbach, was den Sachsen bei gleicher Differenz zugute käme.

...die Sachsen remis spielen und nur eines der folgenden Szenarien eintritt:

- Frankfurt gewinnt

- Stuttgart gewinnt, wobei die Schwaben wohl vier Tore auf Leipzig gut machen müssten (RB hat eine um drei Tore bessere Differenz als der VfB, aber deutlich mehr Treffer erzielt),

...die Sachsen verlieren und nur eines der folgenden Szenarien eintritt:

- Frankfurt spielt mindestens remis

- Stuttgart gewinnt

- Gladbach siegt und holt dabei seine um vier Tore schlechtere Tordifferenz im Vergleich mit RB auf. Als zusätzliches Plus hat RB derzeit fünf Treffer mehr erzielt als Gladbach, was den Sachsen bei gleicher Differenz zugute käme.

EINTRACHT FRANKFURT:

Eintracht Frankfurt erreicht die Champions League, wenn...

...die Hessen gegen Hertha BSC gewinnen, Hoffenheim und Leverkusen verlieren, Leipzig nicht gewinnt und die Eintracht bei ihrem Sieg 16 Tore auf Hoffenheim beziehungsweise 13 Treffer auf Bayer Leverkusen aufholt.

Eintracht Frankfurt kommt in die Europa League, wenn...

...die Hessen das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München gewinnen.

...die Mannschaft auf Schalke siegt,

...oder Frankfurt remis spielt und weder Stuttgart gewinnt, noch Gladbach mit fünf Toren Differenz in Hamburg gewinnt. Wenn einer dieser beiden Fälle eintritt, würde Frankfurt mit einem Unentschieden die Europa League erreichen, falls RB Leipzig verliert.

...oder Frankfurt verliert und weder der VfB gewinnt, noch Stuttgart unentschieden spielt, während die Eintracht mit fünf oder mehr Toren Differenz unterliegt, noch Gladbach gewinnt.

VfB STUTTGART:

Der VfB Stuttgart erreicht einen sicheren Europa-League-Rang, wenn...

...er beim FC Bayern gewinnt und Leipzig verliert oder remis spielt. Bei einem RB-Unentschieden müsste Stuttgart allerdings mit vier Toren Differenz in München siegen, um an Leipzig vorbeizuziehen.

Der VfB Stuttgart wird Siebter, wenn...

...er gewinnt, hinter RB bleibt und Frankfurt nicht auf Schalke siegt,

...oder der VfB remis spielt, Frankfurt mit fünf Toren Differenz verliert und Gladbach nicht beim HSV gewinnt.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH:

Borussia Mönchengladbach erreicht einen sicheren Europa-League-Platz, wenn...

...die Gladbacher in Hamburg gewinnen, Leipzig verliert und die Borussen ihre um vier Tore schlechtere Tordifferenz im Vergleich mit RB aufholen. Als zusätzliches Plus hat RB derzeit fünf Treffer mehr erzielt als Gladbach, was den Sachsen bei gleicher Differenz zugute käme. Außerdem dürften Stuttgart und Frankfurt nicht gewinnen. Bei einem Eintracht-Remis müsste Gladbach mit fünf Toren Differenz siegen, um die Hessen zu überholen.

Gladbach wird Siebter, wenn...

...die Borussia gewinnt, nicht an Leipzig vorbeizieht und weder Stuttgart noch Frankfurt siegen. Bei einem Eintracht-Remis müsste Gladbach mit fünf Toren Differenz gewinnen, um die Hessen zu überholen.

