Abstellungspflicht & Quarantäne: DFL im Austausch mit Clubs

Die Deutsche Fußball Liga bezieht eine klare Position zur Abstellungspflicht von Spielern für Länderspiele in Südamerika trotz Corona-Quarantäne-Pflichten.

„Die DFL befindet sich in engem Austausch mit in Bezug auf Länderspiele betroffenen Clubs, die sich zwecks Klarheit über mögliche Quarantäne-Verpflichtungen für zurückkehrende Spieler mit den lokalen Behörden abstimmen“, sagte ein DFL-Sprecher auf dpa-Anfrage. Dies gelte primär für Abstellungen von Spieler des südamerikanischen Verbandes Conmebol.

Zugleich habe sich die DFL gemeinsam mit weiteren Ligen in einer Mitteilung des World Leagues Forum bereits am 13. August in Bezug auf eine Verlängerung der Conmebol-Abstellungsperiode und eine Abstellungsverpflichtung positioniert. Entscheidungen in Bezug auf Abstellungsperioden müssten den Interessen der Clubs als Arbeitgeber der Spieler und den Interessen der nationalen Ligen Rechnung tragen. „Eine Verlängerung der Abstellungsperiode um zwei Tage sowie eine Abstellungsverpflichtung trotz Quarantäne-Pflichten tun dies nicht“, betonte der DFL-Sprecher.

Zuvor hatte die spanische Profi-Liga angekündigt, alle Fußballclubs des Landes unterstützen zu wollen, die sich dafür entscheiden, keine Spieler für die WM-Qualifikationsspiele vom 2. bis 10. September in Südamerika abzustellen. Anders als die Vereine der Premier League gibt LaLiga allerdings nicht die Corona-Pandemie als Grund an. Man könne die „schwerwiegende einseitige Entscheidung“ des Weltverbandes FIFA, den Abstellungszeitraum für Südamerika um zwei auf insgesamt elf Tage zu verlängern, nicht akzeptieren, hieß es in Mitteilung.

Die Clubs der Premier League hatten hingegen mitgeteilt, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der so genannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten. Auf der Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus diesen Ländern müssen sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben.

Die FIFA hatte beschlossen, die Länderspielperioden im September und Oktober 2021 um zwei Tage zu verlängern, damit Conmebol drei statt zwei Spiele ansetzen kann. Gleichzeitig hat der Weltverband einseitig beschlossen, die Ausnahmeregelung für die Freigabe von Spielern nicht zu verlängern, wenn bei ihrer Rückkehr zu ihren Vereinen eine Quarantänepflicht besteht.

