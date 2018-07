Abservierter Thurk wartet auf dem Abstellgleis

Augsburg (dpa) - Bei der spontanen Aufstiegsfeier im Augsburger Fußballstadion stand ein mit Champagner übergossener Michael Thurk noch ganz dicht und wohlgesinnt bei Jos Luhukay - wenig später war der Torjäger bei seinem niederländischen Trainer unten durch.

Auf die überraschende Suspendierung des 35-Jährigen in diesem Sommer folgte ein kurzfristiger Sturmlauf der Empörung unter den FCA-Anhängern, rasch aber rückte wieder der Fußball-Alltag in den Mittelpunkt. Und Thurk, der Publikumsliebling, war raus.

Inzwischen ist der einstige Augsburger Vorzeige-Fußballer quasi arbeitslos. Während für seine früheren Teamkameraden das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen ansteht, war Thurk einmal mehr außen vor. Der FCA, bei dem er weiterhin unter Vertrag steht, überweist zwar sein monatliches Gehalt - aber fürs Nichtstun. Er darf nicht zu seinen Teamkollegen, nicht mittrainieren, nicht mitreden. Aus den Schlagzeilen hat ihn inzwischen nicht zuletzt das treffsichere Augsburger Sommer-Schnäppchen Sascha Mölders verdrängt.

Thurk muss auf die Zukunft setzen - und warten. „Es ist schwierig, wenn man morgens aufwacht und hat eigentlich keinen vernünftigen Tagesablauf. Wenn man nicht weiß, was man überhaupt macht“, sagte er dieser Tage am Rande eines Benefizspiels dem „Bayerischen Rundfunk“. Wie seine Zukunft aussieht? „Keine Ahnung!“ Er sei auf der Suche nach einem Verein, bei dem er sich fithalten könne, zumindest bis zum Januar 2012. Dann öffnet das zweite Transferfenster, dann besteht noch einmal die Chance zu wechseln.

Zumindest bis dahin aber ist Thurk, nun Persona non grata, zum Warten verdammt. Ende August zerschlug sich ein US-Engagement in letzter Minute. Dass der einstige Publikumsliebling so schnell ins Abseits beim Bundesliga-Neuling gerät, war lange nicht abzusehen. Noch im Vorjahr hatte er mit neun Treffern entscheidenden Anteil am Bundesligaaufstieg, dem ersten der Vereinsgeschichte.

Als Thurk über Mainz 05 und Eintracht Frankfurt nach Bayern kam, schlug er sofort voll ein, traf so effektiv und konstant wie nie in seiner Karriere. Ende 2009 hatte er zwischenzeitlich mehr Tore erzielt als Zweitligaspiele absolviert. Und die FCA-Chefs, damals wie heute Luhukay und Manager Andreas Rettig, rissen sich um ihren Star, verlängerten den Vertrag nach langem Ringen bis Mitte 2012. Thurk pokerte. Man hatte den Eindruck, er könne die Konditionen diktieren.

Ein letztes Gespräch mit den beiden Bossen habe keine Begnadigung erbracht, erzählte der Abservierte jetzt. „Gar nicht emotional“ sei das Treffen gewesen, dafür unmissverständlich: Thurk ist raus beim FCA. „Das ist schwer zu verstehen. Aber ich muss es akzeptieren.“

So ungewöhnlich es ist, irgendwie passt das Ende in Augsburg zu Thurks Karriere. Bei den 05ern war er sogar bei Fans und Funktionären unten durch, als er 2006 unbedingt zu seinem Lieblingsclub wechseln wollte. In Frankfurt anderthalb Jahre später auch, zumindest beim damaligen Trainer Friedhelm Funkel. Der brauchte ihn nicht mehr, und Thurk landete in Schwaben. Wieder eine Geschichte ohne Happy End.