Abschlusstraining des FC Bayern mit Coman und Alaba

Diesen Flug wird Schwester Anna-Luisa, Vinzentinerin von Untermarchtal, nicht so schnell vergessen. Als die Missionsprokuratorin einen Flug von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in die kenianische Hauptstadt Nairobi nehmen will, verhalten sich die Menschen am Flughafen eigenartig. Auf Nachfrage erfährt sie: Die Maschine, die vor ihrem Flug in Richtung Nairobi abhob, stürzte ab. Alle 157 Passagiere kamen ums Leben. Schwester Anna-Luisa berichtet von vor Ort.