Abschiedsfeier für Ex-Dortmunder Rosicky trotz Unwetter

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach heftigen Gewittern mit Verletzten und Bränden stehen dem Südwesten am Wochenende neue Unwetter bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart mitteilte, ist in einigen Gebieten heftiger Starkregen mit 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich — ebenso wie Hagel mit Körnergrößen um drei Zentimeter und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern. Die Meteorologen warnten auch vor Blitzschlag. Durch Überflutungen könne es außerdem Verkehrsbehinderungen geben.