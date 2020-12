Abschied von Paolo Rossi mit blauem Italien-Trikot

Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Italiens Fußball am Samstag Abschied von dem ehemalige Weltmeister Paolo Rossi genommen. Der Stürmer, der bei der WM 1982 mit seinem Team im Finale Deutschland besiegte, war diese Woche im Alter von 64 Jahren gestorben.

Im Dom im norditalienischen Vicenza versammelten sich am Samstag Fußballer, Freunde und Familie. Es gab Applaus, Tränen und liebevolle Ansprachen mit den Worten „Ciao Paolo“ zum Abschied.

Der Präsident des Fußball-Dachverband (FIGC), Gabriele Gravina, legte ein blaues Trikot der Nationalmannschaft mit der Nummer 20 auf den Sarg am Altar, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Viele frühere Teamkollegen wie Daniele Massaro, Franco Baresi und Giuseppe Bergomi waren demnach unter den Trauernden. Bei der Feier trugen WM-Spieler von 1982, darunter Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Gianpiero Marini und Alessandro Altobelli, den Sarg auf ihren Schultern. Die Einäscherung sei für Sonntag in Perugia in Umbrien geplant, hieß es.

Der ehemalige Weltmeister Rossi starb in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena, wie eine Sprecherin des Hospitals bestätigt hatte. Nach dem Tod hatte unter anderem auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, betroffen reagiert.

Rossi traf beim WM-Sieg zum 1:0 gegen Deutschland. Der Torjäger erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde damit zur Fußball-Legende in seinem Heimatland.

