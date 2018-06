Abgekommen

Die Dallas Mavericks haben ihr Ziel der Titelverteidigung in der NBA aus den Augen verloren. Dirk Nowitzki & Co. mussten gegen Oklahoma City Thunder auch die Hoffnungen auf ihre Heimstärke begraben. Im dritten Spiel der „best of seven“-Serie gab es mit 79:95 die dritte Pleite.

Kendrick Perkins (M) und Kevin Durant (r) scheinen das Playoff-Viertelfinale bereits sicher zu haben. Einen 0:3-Rückstand konnte noch kein Team in der NBA-Geschichte wett machen. Foto: Larry W. Smith