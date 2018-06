Abfahrts-Olympiasieger Mayer vor dem Comeback

Abfahrt-Olympiasieger Matthias Mayer steht vor seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup.

Nach einer rund fünfwöchigen Verletzungspause wegen eines Innenbandeinrisses im Knie und einer Wirbelsäulenprellung will der 24-Jährige bei den Rennen im kanadischen Lake Louise erstmals in der neuen Saison antreten.

„Ich bin schmerzfrei und daher steht einem Start nichts im Wege. Ich bin mit der Heilung sehr zufrieden und bin froh, dass es jetzt endlich auch für mich losgeht“, erklärte Mayer in einer Mitteilung des Österreichischen Skiverbandes.

Beim Herren-Weltcup in Lake Louise steht am 29. November zunächst die Abfahrt, am folgenden Tag dann der Super-G auf dem Programm.

Weltcup-Kalender