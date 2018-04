Aaron Hunt glaubt noch an die HSV-Rettung

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV wächst nach dem 3:2-Erfolg über Schalke 04 die Zuversicht.

„Wir müssen jetzt eine Serie starten“, sagte der Siegtorschütze Aaron Hunt in einem Interview mit der „Bild“: „Dann bin ich mir sicher, dass wir Mainz - oder einen anderen Club - einholen können.“ Aktuell hat der HSV als 17. fünf Punkte Rückstand auf Mainz 05, das mit 27 Zählern auf dem Relegationsplatz steht.

„Es war ein erster kleiner Schritt. Aber ich habe schon vorher gesagt - wir müssen ein Mal gewinnen, dann sieht es wieder anders aus. Die Mannschaften vor uns siegen auch nicht Woche für Woche“, sagte Hunt, der am Samstag bei der TSG Hoffenheim sein 300. Bundesligaspiel bestreiten will. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft am Saisonende aus. Zu seiner Zukunft sagte Hunt: „Richtig konkrete Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Es ist auch nicht so, dass es mich täglich beschäftigt. Ich schaue, was passiert.“

