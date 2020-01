96-Boss Kind peilt Bundesliga-Rückkehr 2021 an

Ein Großbrand hat in der Silvesternacht zwei Doppelhaushälften in Rißegg in der Akazienstraße schwer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Bewohner abgebrannte Feuerwerksbatterien in einem Plastikmülleimer entsorgt, der unter dem Carport stand.

Vermutlich waren diese noch nicht ganz erloschen, so dass die Hitzeentwicklung den Mülleimer in Brand setzte. Die Flammen griffen dann zuerst auf den Carport, die drei dort geparkten Autos und schließlich das Haus über.