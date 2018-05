96-Boss Kind fordert DFL-Neuordnung

Wie in ganz Deutschland ist es für die oberschwäbischen Landwirte immer schwieriger, genügend Erntehelfer zu finden. Das macht sich auch jetzt bei der Erdbeerernte und beim Spargelstechen bemerkbar, wie die Obstbauern berichten. Grund dafür ist der wirtschaftliche Aufschwung in Osteuropa, wo die Saisonarbeiter in der Regel herkommen.

Hieß es früher noch, dass Polen zum Erdbeerenpflücken nach Deutschland kommen, sind es heute meistens Rumänen.