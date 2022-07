Die Bundesliga pausiert ja bekanntlich dieser Tage, Cristiano Ronaldo hat immer noch nicht beim FC Bayern unterschrieben – und so googelt sich der Fußballfreund durch die Weiten des Internets auf der Suche nach spektakulären Neuigkeiten. Getan hat das offenkundig auch die altehrwürdige BBC. Fündig geworden sind die Kollegen des britischen Senders in Sierra Leone. Im westafrikanischen Land laufen die Play-Offs zur dortigen Premier League – mit überaus erstaunlichen Resultaten. Ein Fernduell im Ringen um den letzten Platz in der Aufstiegsrunde lieferten sich die Kahunla Rangers und der Gulf FC of Kono. Entscheiden musste das Torverhältnis. Folgende zwei Spielergebnisse wurden danach übermittelt: Gulf FC – Koquima Lebanon 91:1 und Kahunla – Lumbebu United 95:0.

Zweifler, die stets an das Schlechte im Menschen denken, könnten auf die Idee kommen, hier sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Zumal es im einen Spiel bei Halbzeit 7:1 und beim anderen 2:0 gestanden hat. Mitnichten! Zwar räumte Lumbebu-Manager Mohamed Jan Saeid Jalloh auf BBC-Nachfrage ein, dass er in Halbzeit zwei den Überblick verloren habe. „Ich war frustriert und habe irgendwann sogar wütend die Seitenlinie verlassen. Ich war danach unkonzentriert, daher kann ich nicht einmal sagen, wie viele Gegentore wir kassiert haben“, erklärte Jalloh. Ihm sei aber „keine Spielmanipulation bekannt“. Aha ...

Sierra Leones Verband ermittelt dennoch. Gerüchten zufolge hat der DFB den Kollegen angeboten, den früheren Schiedsrichter Robert Hoyzer als Experten zu entsenden. (jos)