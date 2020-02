700. Karriere-Tor - NHL-Star Owetschkin erreicht Meilenstein

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das 700. Tor seiner Karriere erzielt. Der 34-Jährige ist damit erst der achte Spieler, der in der NHL-Geschichte diesen Meilenstein erreicht hat.

Owetschkin traf für die Washington Capitals in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen die New Jersey Devils. Sein Tor konnte die 3:2-Niederlage am Ende aber nicht verhindern.

Bei seinem Treffer riss Owetschkin die Arme hoch, mehrere Mannschaftskollegen stürmten auf das Eis, um ihm zu gratulieren. Owetschkin hatte zuvor in fünf Spielen in Folge kein Tor erzielt, bevor er am vergangenen Donnerstag gegen Montreal seinen 699. Treffer erzielte. Rekordhalter der Liga ist die kanadische Eishockey-Legende Wayne Gretzky mit 894 Treffern in der regulären Saison ohne Playoffs.

Spielerstatistik Alex Owetschkin

Website Washington Capitals

Infos zur Begegnung