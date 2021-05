6:0, 6:0 im Endspiel: Swiatek demütigt Pliskova in Rom

In Deutschlands größtem Freizeit-Park, dem Europapark in Rust, wird intensiv geplant: Anders als erwartet darf der Vergnügungspark bei weiter niedriger Inzidenz bereits am Freitag, 21. Mai, öffnen.

Er ist Teil eines Modellprojekts des Sozialministeriums unter Begleitung der Universität Freiburg. Die baden-württembergische Corona-Strategie sieht Öffnungen für Parks eigentlich erst einige Wochen später vor.

Nach Angaben des Radiosenders baden.