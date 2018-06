50 Saisontore: Noch ein Rekord für Lionel Messi

Berlin (dpa) - Lionel Messi hat für den nächsten Superlativ im europäischen Fußball gesorgt. Mit seinem Viererpack im Lokalderby gegen Espanyol erhöhte der argentinische Ballzauberer in Diensten des FC Barcelona sein Torkonto in der laufenden Saison der Primera Division auf 50.

So viele Treffer hat seit 1967/68 kein Stürmer in einer der europäischen Ligen erzielt. Insgesamt brachte es Messi in Vereins-Pflichtspielen 2011/2012 bereits auf 72 Tore und ließ Gerd Müller (67) damit deutlich hinter sich. Bayern Münchens „Bomber“ hatte seine Bestmarke 1972/73 aufgestellt.

Die erfolgreichsten Torschützen in einer Saison:

SaisonNameClubTore2011/12Lionel MessiFC Barcelona501976/77Dudu GeorgescuDinamo Bukarest472001/02Marc Lloyd WilliamsBangor City/Wales471973/74Hector YazaldeSporting Lissabon462003/04Ara HakobianBanants Eriwan452011/12Cristiano RonaldoReal Madrid451970/71Josip SkoblarOlympique Marseille441986/87Rodion CamataruDinamo Bukarest441988/89Dorin MateutDinamo Bukarest431993/94David TaylorPorthmadog FC/Wales431967/68EusebioBenfica Lissabon421996/97Tony BirdBarry Town/Wales421997/98Rainer RauffmannOmonia Nikosia42..1971/72Gerd MüllerBayern München40