4:0-Derbysieg: Ravensburg Towerstars mit starkem Saisonstart

Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Tore: 1:0 (9:08) Koskiranta (Just, Zucker), 2:0 (28:09 ÜZ) Just (Koskiranta, Haaranen), 3:0 (29:44 ÜZ) Just (Koskiranta, Zucker), 4:0 (39:47) Koskiranta (Drews, Keller).

Strafen: Ravensburg 8 Minuten, Kaufbeuren 11 Minuten + 20 (Pfaffengut, unerlaubter Körperangriff)

Zuschauer: 3126

Der erste DEL2-Spieltag: Lausitzer Füchse – EHC Freiburg 7:3; Dresdner Eislöwen – EV Landshut 1:2 n.V.; EC Bad Nauheim – Bietigheim Steelers 3:2 n.P.; Kassel Huskies – Löwen Frankfurt 3:2; Heilbronner Falken – Eispiraten Crimmitschau 2:6; Bayreuth Tigers – EC Bad Tölz 3:2 n.V..