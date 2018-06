33 russische Athleten erhalten Startrecht vom IAAF

Es ist eine besondere Geschäftsidee, die Leonie Kemper und Marcel Grünelt in Biberach umsetzen. Das Biberacher Paar bietet Kreativen und Kunstschaffenden einen Platz, wo sie ihre Werke präsentieren und verkaufen können – und zwar im Fachwerk Biberach. Der neue Laden eröffnet am Mittwoch, 4. Juli, in der Gymnasiumstraße 9. „Wir sind sehr gespannt, wie das Konzept von den Kunden angenommen wird“, sagt Leonie Kemper. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber wir freuen uns richtig, dass es jetzt losgeht.