3:2-Heimsieg: Washington macht NHL-Serie spannend

Washington (dpa) - In der NHL bleibt das Playoff-Viertelfinal-Duell zwischen den Washington Capitals und den New York Rangers weiterhin spannend. Das Team aus der US-Hauptstadt setzte sich im Heimspiel mit 3:2 durch und konnte somit in der Serie „Best of Seven“ zum 2:2 ausgleichen.

Nachdem Sturmstar Alexander Owjetschkin die Capitals mit seinem vierten Playoff-Tor 1:0 nach vorn geschossen hatte (13. Minute), gelang Artem Anisimow zu Beginn des zweiten Drittels der Ausgleich (22.). Nicklas Bäckström brachte Washington in der 32. Minute erneut in Führung, Marion Gaborik traf kurze Zeit später zum 2:2 (37.). Der Siegtreffer gelang Mike Green in Überzahl mit einem Schlagschuss (55.). Im fünften Spiel haben die Rangers am Montag Heimvorteil, die sechste Partie findet wieder in Washington statt.