2:3 in Unterhaching: VfB Friedrichshafen verliert den Volleyball-Marathon

Den Lautstärkevergleich hat Friedrichshafen zumindest gewonnen. Als der Unterhachinger Hallensprecher während der ersten technischen Auszeit im Volleyball-Topspiel am Sonntagabend in der Bayernwerk Sportarena nach der Unterstützung der Fans fragte, trommelten die Anhänger vom Bodensee den verhaltenen Jubel der Gastgeber einfach weg. Das es auf dem Feld nicht so leicht werden würde, war da bereits klar.

Extrem ausgeglichen und hochklassig gestaltete sich das Spiel zwischen dem Tabellenführer Alpenvolleys Tirol und Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Im Vergleich zur Vorsaison, als Friedrichshafen die österreichisch-deutsche Koproduktion aus Innsbruck und Unterhaching im Halbfinale noch souverän besiegt hatte, war es diesmal sehr eng. Am Ende stand eines der längsten und spannendsten Spiele in der Geschichte der Volleyball-Bundesliga (offiziell 146 Minuten), das Friedrichshafen unglücklich mit 2:3 (20:25, 32:30, 26:24, 18:25, 15:17) verlor.

Häfler Trainer spricht von einem verdienten Sieg

Der Rückstand an der Tabellenspitze wächst damit bei einem Spiel mehr auf zwei Punkte. Dabei hatte Friedrichshafen sogar einen Matchball gehabt, „letztlich haben die Alpenvolleys aber verdient gewonnen“, sagtete VfB-Trainer Vital Heynen. Sportlich ging es hoch her: Beide Teams setzten im Aufschlag auf Risiko, suchten den schnellen Angriff durch die Mitte und gaben keinen Ball verloren, was zwischenzeitlich dazu führte, dass Tirol-Zuspieler Danilo Gelinski sich bei einer Rettungsaktion den Kopf an der Bande stieß.

Das vierte Spiel in zehn Tagen für Friedrichshafen, dazu eine angespannte Personalsituation: Der rumänische Nationalspieler Adrian Aciobanitei fehlt den Häflern noch bis Januar, der Grieche Athanasios Protopsaltis ist weiter angeschlagen und musste aufgrund von Wadenproblemen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Trainer Vital Heynen kompensierte den Ausfall mit dem jungen Ersatzangreifer Michal Petras und setzte später erneut Ersatz-Libero Thilo Späth-Westerholt auf dieser Position ein, wie schon zuletzt beim Pokalspiel gegen Düren. Da beides nicht zur gewünschten Durchschlagkraft führte, kam ab Satz zwei dann doch zunehmend Protopsaltis zum Einsatz, stabilisierte die Annahme und stärkte den Angriff. „Bei zwei Wochen ohne Training hat er heute gleich wieder ein Riesenspiel gemacht“, fand Heynen

Der erste Satz erfüllte direkt, was die Partie erhoffen ließ. Beide Mannschaften spielten ihr bestes Volleyball und waren bis zum Ende des Durchgangs auf Augenhöhe. Die Gastgeber zeigten aber, wieso sie in dieser Saison bislang alle sieben Ligaspiele gewonnen und dabei ingesamt nur vier Sätze abgegeben haben: Ein enormes Selbstbewusstsein zeichnet das Team derzeit aus. Mit einem 4:0-Lauf beendeten sie den ersten Satz.

Im zweiten Satz führte Friedrichshafen bereits mit fünf Punkten (13:8), brachte sich aber durch einige Aufschlagfehler und Ungenauigkeiten im Angriff in Bedrängnis. Zweimal landete David Sossenheimers Schmetterschlag im Aus, es stand plötzlich 16:16. Der junge und immer selbstbewusstere Diagonalspieler Kirill Klets besorgte aus fast unmöglicher Position die Alpenvolleys-Führung zum 17:16. Unterhaching war jetzt im Vorteil, vergab aber hintenraus sechs Mal die Chance zur 2:0-Satzführung. Nach mehreren starken Verteidigungsaktionen und einem Zuspielfehler der Gastgeber holte sich Friedrichshafen den umkämpften Durchgang mit 32:30.

Haching lässt im Angriff nach und der VfB nutzt das aus

Damit brachen sie den Rhythmus der Gastgeber ein wenig. Im Angriff war die Effektivität nicht mehr ganz so groß, Friedrichshafen hatte sich auf eine Quote von über 50 Prozent verbessert, dazu konnte jetzt auch der Häfler Block Paroli bieten.

Wieder ließen die Gastgeber in Satz drei einen Satzball liegen (23:24) und Friedrichshafen schlug direkt zu, als sich die erste Gelegenheit bot (26:24). In dieser Phase zeigte sich die Nervenstärke und Routine der Häfler, die zuletzt ja auch einen 0:2-Rückstand gegen Frankfurt in einen 3:2-Sieg gedreht hatten. Selbst eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der einen Aufschlag im Aus zum 23:24 gut gab, was Trainer Heynen noch nach dem Spiel schimpfen ließ, brachte die Mannschaft nicht aus der Ruhe. Der Satz vier ging vergleichsweise schnell an Unterhaching. Im fünften Satz sahen die Gastgeber dann schon wie der sichere Sieger aus, gaben aber zunächst eine 13:8-Führung und zwei Matchbälle aus der Hand. Der eingewechselte VfB-Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz schlug zwei Asse und einen harten Aufschlag, den der VfB nutzte. Friedrichshafen hatte bei Aufschlag Sossenheimer dann die Möglichkeit auf den Sieg, aber Hugo da Silva konnte den Ball im Feld platzieren. Schließlich brachte ein Block von Pawel Halaba die Entscheidung.