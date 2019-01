2:3 in der Champions League: Das große Drama um den VfB Friedrichshafen

Wenn die in seine Nähe Sitzenden in der ZF-Arena mal wieder vorschnell über das Spiel des VfB Friedrichshafen urteilen wollen, pflegt Donato Iasi gerne zu sagen: „Im Volleyball erzählt jeder Satz seine eigene Geschichte“. Will sagen: Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und ein 0:2-Satzrückstand muss, auch wenn die beiden Sätze noch so klar verloren wurden, noch überhaupt nichts bedeuten. Zwei herrlich gewonnene Sätze nach 0:2-Rückstand allerdings auch nicht.

Der Apulier weiß, wovon er spricht. Unter den 1384 Zuschauern, die Zeugen des hochdramatischen und urplötzlich doch noch ultraspannenden 2:3 (19:25, 19:25, 25:22, 25:19,14:16) des VfB Friedrichshafen gegen den französischen Vizemeister Chaumont wurden, das so gut wie sicher das vorzeitige Aus für die Häfler in der Champions League bedeutete, dürfte keiner so viele Spiele des VfB gesehen haben wie Iasi. Der war einst lange Co-Trainer und Scout unter Trainerlegende Stelian Moculescu, mittlerweile ist er im Ruhestand und analysiert für die SZ die wichtigen Gegner des VfB.

Mit diesem Spielverlauf konnte aber auch einer, der schon alles gesehen hat, nicht rechnen. Der VfB Friedrichshafen, der unbedingt gewinnen musste, um die Chancen auf die K.o.-Runde in der Champions League zu wahren, begann beinahe so konfus wie im Hinspiel. Das hatte die Mannschaft vom Bodensee am 18. Dezember nach der bisher schlechtesten Saisonleistung 0:3 verloren. Coach Vital Heynen war so nachhaltig verärgert, dass er sogar seinen eigenen Weihnachtsurlaub auf zwei Tage zusammenstrich, um sich Maßnahmen zu überlegen. Eine war, aus Polen den brasiliansichen Zuspieler Rafael Redwitz zu holen.

Am Mittwoch gab aber zunächst Jakub Janouch den Regisseur, Redwitz feuerte seine Kollegen, ein Handtuch über eine Schulter gelegt, laut an. Bei einer kurzen Pause während eines Videobeweises reichte er das Handtuch seinen Kollegen. Bisweilen rief er auch Anweisungen aufs Feld, Redwitz war dabei lauter als Heynen. Denkt da einer mit 38 Jahren schon an die Zeit nach seiner aktiven Karriere? Vor den vielen Fehlern konnte er seine Mitspieler aber nicht bewahren. Die Franzosen hatten bald schon vier, fünf Punkte Vorsprung – vor allem, weil die Häfler patzten. Redwitz durfte schließlich den Satz zu Ende zuspielen, er kam beim Stand von 16:21. Dann brachte Heynen noch Michal Petras für Athanasios Protopsaltis und Daniel Malescha für Bartlomiej Boladz. Drei Wechsel im ersten Satz, es brachte alles nichts: 19:25.

Volleyball Champions League - VfB Friedrichshafen vs CHAUMONT VB 52 HM am 30. Januar 2019 in der ZF Arena Ergebnis vor xxxx Zuschauern: x:x Für den VfB spielten: 1 Bartlomiej Boladz 2 Martin Krüger  3 Thilo Späth-Westerholt 4 Andreas Takvam 5 David Sossenheimer 6 Adrian Aciobanitei 7 Athanasios Protopsaltis 8 Jakub Janouch 9 Philipp Collin 11 Daniel Malescha  12 Jakob Günthör 13 Markus Steuerwald 14 Michal Petras 15 Rafael Redwitz Head Coach Vital Heynen CHAUMONT VB 52 HM: 1 ATANASOV Martin 2 WEST Keith Callum Campbell 3 BANN Blair Cameron 4 GEILER Baptiste 5 SAETA Michael 6 BEN TARA Wassim 7 PATAK Matej 8 FERNANDEZ VALCARCEL Jorge 10 WINKELMULLER Julien 12 REPAK Martin 13 AVERILL Taylor Constantine 16 RODRIGUEZ Kévin 18 MORILLON Head Coach Theo Silvano PRANDI (Foto: GuenterKram)

Der zweite Satz begann mit einer 4:0-Serie für den französischen Vizemeister. Andreas Takvam, ebenfalls neu in die Mannschaft gekommen, machte das 1:4 – und drosch den anschließenden Aufschlag weit ins Aus. Chaumonts Angreifer Baptiste Geiler, der von 2014 bis 2016 zwei Jahre in Friedrichshafen spielte, hätte genug Zeit gehabt, sich zu fragen, was eigentlich aus seinem Ex-Verein geworden ist. so wenig war er gefordert. Der Satz endete wieder 19:25.

Was dann passierte, erklärte Silvano Prandi, der Coach Chaumonts, so: „Wir haben einen klaren Sieg aus der Hand gegeben, weil wir nach den ersten zwei Sätzen einfach nur schlecht waren.“ Und Redwitz meinte: „Wir hatten zu Beginn zu viel Respekt, dachten, die wären übermenschlich. Dem war aber nicht so.“

Kann man wohl sagen. David Sossenheimer beendete einen sehr langen Ballwechsel mit dem Punkt zum 1:0 im dritten Satz. Es war die erste Führung des VfB in diesem Spiel. Erst beim Stand von 1:4 kam Geiler zum ersten Aufschlag für Chaumont in diesem Satz. Doch der VfB punktete weiter. Vor allem Mittelblocker Andreas Takvam wuchs über sich hinaus, machte sieben Punkte. Der Satz ging mit 25:22 an die Mannschaft vom Bodensee.

Im vierten Satz spielte der VfB plötzlich so variabel wie in besten Zeiten. Kurios wurde es, als Vital Heynen ein und dieselbe Szene zweimal vom Videoassistenten überprüfen ließ: erst wegen eines Touchs, also einer von den Schiedsrichtern gesehenen vermeintlichen Blockberührung seines Spielers, dann wegen eines Netzfehlers der Franzosen: am Schluss bekam Heynen Recht: 23:15. Es war jetzt das ganz große Drama. Das Baptiste Geiler mit einem Schrittfehler beim Aufschlag einstweilig beendete: Sein Fehler bedeutete das 25:19 für den VfB.

Im Tie-Break zog dann plötzlich wieder – auch dank Geiler, der seinen Fehler offensichtlich wieder wettmachen wollte – Chaumont davon. Mit 12:9 und 13:10 führten die Franzosen, David Sossenheimer schlug aber zum 13:13 auf. Eine unglückliche Annahme Boladz’ bescherte den Franzosen den Matchball. Martin Atanasov, noch ein Ex-Häfler, wer sonst, schlug auf, Protopsaltis gelang der Ausgleich. Doch am Ende machten die Franzosen doch den Sack zu. „Wir haben im Tie-Break in einer Rotation fünf Punkte abgebeben, das war zu viel“, sagte Vital Heynen. Dass der sonst so emotionale Coach so sachlich war, passte irgendwie zu diesem irren Abend.