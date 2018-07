2:1 gegen Hertha: Gladbach mit bestem Start seit 1995

Vor 41 814 Zuschauern erzielten Roel Brouwers (23. Minute) und Karim Matmour (52.) die Tore für den Club vom Niederrhein. Die Gäste, bei denen Gojko Kacar (53.) lediglich der Ehrentreffer gelang, müssen weiter auf ihren 100. Auswärtssieg der Liga-Geschichte warten.

„Wir haben sehr kompakt gestanden und konsequent unsere Chancen genutzt“, urteilte Gladbachs Kapitän Oliver Neuville nach der Partie. „Wir haben zwar wiederholt das dritte Tor verpasst, das Wichtigste aber sind die drei Punkte“, ergänzte der Ex-Nationalspieler. Hertha- Coach Lucien Favre monierte die „mangelhafte Chancenverwertung“ seiner Elf, die nach Auffassung von Nationalspieler Arne Friedrich für ihre Gegenwehr nicht belohnt wurde. „Wir hatten sehr viele Spielanteile, aber Gladbach hat seine Chancen eiskalt genutzt. Wir hätten jedoch mehr als diese knappe Niederlage verdient gehabt.“

In ihrem 1400. Erstliga-Spiel mussten die Borussen kurzfristig auf Roberto Colautti (Wadenprobleme) verzichten, für den „Oldie“ Neuville mal wieder von Beginn an zum Einsatz kam. Zudem ersetzte Frontzeck bei seiner Heim-Premiere Michael Bradley durch Neuzugang Marcel Meeuwis. Anders als in der Vorwoche in Bochum kamen die Hausherren nur schwer in Tritt, hatten aber Glück, dass sie erneut mit der ersten Chance in Führung gingen. Tobias Levels Steilpass köpfte der aufgerückte Abwehrspieler Brouwers aus abseitsverdächtiger Position über Keeper Jaroslav Drobny hinweg zu seinem zweiten Saisontor ein.

In der Folge hatten zunächst die etwas spielfreudiger wirkenden Gäste beste Einschussmöglichkeiten. Aber Maximilian Nicu (25.) zielte freistehend knapp am Gehäuse vorbei und Kacar (26.) scheiterte am Borussen-Keeper Christofer Heimeroth. Auf der Gegenseite hatten die Berliner allerdings Glück, dass Drobny im Fallen einen scharfen Linksschuss von Juan Arango irgendwie mit der rechten Schulter noch an die Oberkante der Latte lenken konnte (35.).

Nach Wiederanpfiff begannen die Gastgeber druckvoller. Nachdem eine verunglückte Bobadilla-Flanke nur auf der Latte gelandet war, drückte kurz darauf Matmour eine prima Vorarbeit von „Oldie“ Neuville zum 2:0 über die Linie. Doch wie schon vor sieben Tagen in Bochum, als seine Mannschaft sogar mit drei Treffern vorne lag und am Ende nur 3:3 spielte, machten es Frontzecks Mannen unnötig spannend. Bei Raffaels Eckball klebte der bei Flanken unsichere Keeper Heimeroth förmlich auf der Linie und gestattete Kacar den Anschluss.

In der intensiven Schlussphase verpassten Arango (64./77.) und Matmour (78.) die Vorentscheidung, weil sie Herthas Rückhalt Drobny einfach nicht überwinden konnten. Dies hätte sich fast gerächt, denn Kacar (88./Latte) hatte nach einem erneuten Heimeroth-Patzer das 2:2 auf dem Kopf. Sekunden vor Abpfiff hätte der starke Arango (90.+2) für Borussia alles klar machen können, traf aber auch nur die Latte.