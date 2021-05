2000 Zuschauer bei deutschen Leichtathletik-Meisterschaften

Ab Freitag können Besucherinnen und Besucher wieder in den Achterbahnen im Europa-Park den Adrenalin-Kick suchen. Als einziger im Land und früher als gedacht darf der Vergnügungspark öffnen. Das ist möglich, weil der Park in Rust Teil eines Modellprojekts des Südwest-Sozialministeriums ist. Das Projekt soll auch anderen Freizeitparks bei der Öffnung helfen und Vorreiter sein. Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren, Center Parcs in Leutkirch und der Skyline Park im Allgäu machen sich Hoffnungen.