2. Spieltag im Zeichen prominenter Neuzugänge

Düsseldorf (dpa) - Sie sitzen am Wochenende wohl allenfalls auf der Bank oder auf der Tribüne, stehen aber wie Hauptdarsteller im Rampenlicht. Schon vor dem 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga dominieren Javier Martínez, Ibrahim Afellay und Rafael van der Vaart die Schlagzeilen.

Beim FC Bayern, dem FC Schalke sowie beim Hamburger SV wurde mehr über die Toptransfers als über den kommenden Gegner diskutiert. Dagegen herrschte beim Meister aus Dortmund Ruhe. „Es war doch klar, dass die Bayern richtig zuschlagen. Die stellen sich ja nicht hin und sagen, in den vergangenen beiden Jahren war alles super“, kommentierte Trainer Jürgen Klopp lapidar.

Beim Südgipfel der Bayern gegen den VfB Stuttgart am Sonntag sind alle Augen auf Martínez gerichtet. Allerdings ist noch offen, ob Trainer Jupp Heynckes den 40-Millionen-Mann überhaupt in den Kader beruft. „Ich kann es kaum abwarten, so bald wie möglich für diesen Verein auflaufen zu können“, sagte der spanische Nationalspieler, der am Spieltag seinen 24. Geburtstag feiert.

Die Euphorie um Martínez veranlasste Torhüter Manuel Neuer zu mahnenden Worten: „Wir müssen auf die Bremse treten. Ich denke, es braucht noch ein paar Wochen, um hier anzukommen.“ Nach dem souveränen 3:0 vor einer Woche beim Aufsteiger Greuther Fürth will der Rekordmeister den Platz an der Tabellenspitze behaupten. Erneut fehlen wird Torjäger Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger könnte zunächst wieder auf der Bank sitzen.

Ähnlich wie Martínez in München wird auch Schalkes Neuzugang Afellay voraussichtlich nicht von Beginn an dabei sein. „Ich will mir erst ein Bild von ihm im Training machen und sehen, wie er sich in das Team integriert“, sagte Trainer Huub Stevens. Dennoch will der Revierclub gegen den FC Augsburg den Sieg nachholen, den er am vorigen Spieltag trotz seines starken Auftritts in Hannover (2:2) verpasst hat.

Dritter im Bunde der prominentesten Sommerschlusskäufe ist Afellay-Landsmann van der Vaart. Nach zähem Poker kehrt der 29 Jahre alte Niederländer für drei Jahre von Tottenham Hotspur nach Hamburg zurück. Die Verpflichtung des Mittelfeldspielers kostete den HSV 13 Millionen Euro. Edelfan und Investor Klaus-Michael Kühne half mit einem zinslosen Darlehen. Trainer Thorsten Fink will sein Team auf sieben Positionen neu besetzen. Van der Vaart wird am Samstag noch nicht zum Kader gehören, will jedoch nach Bremen mitreisen. „Ich bin kein Superman, kein Messi oder Ronaldo. Ich denke aber, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte er bei seiner Präsentation.

Schon zuvor hatte das Liga-Gründungsmitglied auf die Auftaktpleite gegen Nürnberg und die Prognosen von einer Saison in höchster Abstiegsnot reagiert und Petr Jiracek aus Wolfsburg verpflichtet. Zudem steht Neuzugang Milan Badelj, der am Dienstag mit Dinamo Zagreb noch in der Champions-League-Qualifikation im Einsatz war, im Duell mit Werder erstmals zur Verfügung. „Ich weiß, dass Bremen gegen Hamburg ein Derby ist. Ich mag solche Spiele, es ist ein toller Auftakt für mich“, sagte der Kroate dem „Kicker“.

Anders als die Spitzenclubs aus München und Gelsenkirchen sah der deutsche Meister aus Dortmund keinen Grund, seinen Kader kurz vor dem Ablauf der Transferpflicht noch einmal zu verstärken. Nach dem hart erkämpften Sieg zum Auftakt gegen Bremen wähnt Klopp sein Team auf gutem Weg zurück zu alter Stärke: „Jetzt sind alle wach, was die Notwendigkeiten im Spiel gegen den Ball anbetrifft.“

Mit einem Erfolg in Nürnberg will der Meister den erfolgreichen Saisonstart veredeln. Im Gegensatz zum 2:4 in der Vorbereitung an gleicher Stelle läuft er mit Ausnahme von Sven Bender in Bestbesetzung auf. Und doch könnte die Serie des BVB mit 29 Spielen ohne Niederlage zu Ende gehen. Ermutigt durch den Sieg beim HSV hoffen die Franken auf einen weiteren Coup. „Wir wollen alles versuchen, die drei Punkte in Nürnberg zu lassen. Jeder muss über die eigene Leistungsgrenze gehen. Der Respekt vor dem Gegner darf nicht zu groß sein“, sagte Trainer Dieter Hecking.