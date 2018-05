1860 München mit riesigem Schritt Richtung Aufstieg

Der TSV 1860 München um den Doppeltorschützen Sascha Mölders hat einen riesigen Schritt Richtung Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gemacht. Die Löwen gewannen das Hinspiel der Aufstiegs-Playoffs beim 1. FC Saarbrücken mit 3:2 (1:1).

In Überzahl mussten die Löwen zwar zweimal den Ausgleich hinnehmen, kamen durch den zweiten Treffer des herausragenden Mölders (84. Minute) am Ende aber dennoch zum wichtigen Auswärtssieg.

Mölders (1. Minute) und Nico Karger (47.) hatten die Gäste jeweils früh in den beiden Spielhälften in Führung gebracht. Tobias Jänicke (44.) und Patrick Schmidt (75.) sorgten vor 6800 Fans im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen für den Ausgleich der Gastgeber. Saarbrückens Kevin Behrens hatte in der 25. Minute für ein rüdes Einsteigen die Rote Karte gesehen.

„Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber der Schritt hätte noch größer sein können“, sagte der Sportliche Leiter von 1860, Günther Gorenzel, am BR-Mikrofon. „Wir waren für ein, zwei Tore mehr gut.“ Das Rückspiel am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 14.00 Uhr. „Wir wissen die Qualität von Sascha Mölders zu schätzen. Er war auch heute wieder ein Faustpfand“, sagte Gorenzel und gab die Marschroute für den Sonntag aus: „Wir müssen auch im Rückspiel mutig spielen.“

Nach der verlorenen Zweitliga-Relegation gegen Regensburg vor einem Jahr war 1860 wegen finanzieller Probleme in die Regionalliga abgestürzt.

