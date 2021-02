17-Jähriger Alcaraz siegt bei seinem Grand-Slam-Debüt

Vor kurzem postete Carlos Alcaraz noch ein Foto von sich mit seinem großen Idol bei Twitter. Wie ein Fan bedankte sich der 17 Jahre alte Spanier bei Rafael Nadal für das gemeinsame Training im Vorfeld der Australian Open.

Dann zeigte Alcaraz auf beeindruckende Art und Weise, warum viele Experten in ihm schon den neuen Nadal sehen. In seinem ersten Hauptfeld-Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt gewann der Spanier im Duell der Qualifikanten gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:1, 6:4, 6:4 und deutete dabei sein riesiges Potenzial an.

In Spanien setzen sie alle Hoffnungen in den Teenager. Juan Carlos Ferrero, einst Trainer von Alexander Zverev, wählt eine interessante Beschreibung, um die spanische Zukunftshoffnung zu charakterisieren: „Wenn ich ihn mit jemandem vergleichen müsste, würde ich sagen, er hat etwas von Djokovic, aber auch von Federer.“

Keine schlechte Mischung, bringen es diese beiden Superstars doch zusammen auf 37 Grand-Slam-Titel. Große Siege, das ist es auch, was Alcaraz anstrebt. „Ich will die Nummer eins der Welt werden“, sagte er schon mit 16 Jahren. Um das zu schaffen, arbeitet er hart - wie sein Vorbild Nadal. Dessen Intensität sei es, die er bewundere, sagte Alcaraz. Und was sagt Nadal? „Er hat eine große Zukunft vor sich.“

© dpa-infocom, dpa:210209-99-361198/2

ATP-Profil Alcaraz

Herren-Tableau

Damen-Tableau

Homepage Australian Open

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste

Tweet von Alcaraz