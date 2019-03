1:2 bei Wolverhampton: Man United ausgeschieden

Bei einem Wangener purzeln zurzeit in aller Öffentlichkeit die Pfunde. Manuel Rogotzki ist Teilnehmer der aktuellen Staffel von „The Biggest Loser“ auf Sat.1. Die Show rettete dem 29-Jährigen das Leben.

Kommenden Sonntag um 17.45 Uhr wird die siebte von insgesamt 13 Episoden im Fernsehen ausgestrahlt. In der ersten Folge, die bereits im September gedreht wurde, gingen noch 50 Kandidaten an den Start. Im sogenannten Bootcamp wählten die Trainer vor laufenden Kameras 18 Kandidaten aus, die mit ihnen in das andalusische Abnehm-Camp ...