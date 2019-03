110. Mailand-Sanremo: Degenkolb im Favoritenkreis

Über Jahre hinweg hatte er sich gedopt – und zwar in Dosen, die dem Gutachter die Haare zu Berge stehen ließen. Bei der Verhandlung am Kemptener Landgericht war von dem einst stärksten Mann Österreichs allerdings nicht mehr viel übrig. Wie ein Häufchen Elend saß er in der Anklagebank, bereit auszupacken: Über die Bodybuilding-Szene, in der Doping offenbar das normalste der Welt ist. Und darüber, dass er in Lindau mit Dopingmitteln gehandelt hatte.