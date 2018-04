11. Titel für Nadal in Monte Carlo

Von Schwäbische Zeitung

Unfall mit mehreren Beteiligten in der Westerheimer Straße am Samstagvormittag: Eine 33-Jährige erkannte zu spät, dass vor ihr drei Autos standen. Sie krachte in die Schlange, die Autos wurden aufeinander geschoben.

Der Unfall ereignete sich zur Rushhour am Samstag in Laichingen, gegen 10.30 Uhr. Viele Autofahrer waren in der Stadt unterwegs, Besorgungen fürs Wochenende machen. Eine 43-jährige Autofahrerin war ortsauswärts in der Westerheimer Straße unterwegs.